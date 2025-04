Nagyobb forgalom, több veszélyforrás

– Kezdjük az általános szabályokkal: mire kell minden közlekedőnek ügyelni?

– Télen elszoktunk a kerékpározástól, a motorosok a motorozástól. Ezért a leglényegesebb, hogy a motort és a kerékpárt műszakilag fel kell készíteni, ahogyan egyébként azt a jogszabályok előírják. A kerékpárnak is vannak kötelező felszerelési tárgyai, hiányuk akár büntetést is vonhat maga után. Ilyenek az első és a hátsó világítás, az első és a hátsó fényvisszaverő prizma, továbbá az első keréken minimálisan két, ellentétesen felszerelt külső prizma. A működő első és hátsó fék megléte kötelező, miként a hangjelzést szolgáló csengő is. Lakott területen kívül mindig, azon belül este és korlátozott fényviszonyok mellett rendkívül fontos fényvisszaverő ruházat viselete.

Rosta Roland rendőr őrnagy azt javasolja, ne csak a járműveinket, de saját magunkat is készítsük fel a közlekedésre tavasszal.

– A technikai eszközökön túl mi az, ami fokozott figyelmet érdemel?

– A jármű felkészítésén kívül a vezetőt, magunkat is fel kell készíteni a biztonságos vezetésre. A motorosok figyelmébe ajánljuk vezetéstechnikai oktatáson részvételt, hogy vissza tudjanak szokni a motor vezetéséhez. És amiről ritkán beszélünk: a gépkocsivezetők figyelmét sem árt felhívni, hogy az úgynevezett egy nyomon haladó járművek növekvő számban kapcsolódtak be a forgalomba. A kerékpárosoknak a kötelező felszereléseken kívül ajánlott a fejvédő használata, valamint olyan ruházat, ami minden körülmények között segíti a láthatóságot. A védőruházat a motorosoknál életmentő is lehet egy nem kívánt balesetkor, kötelező a bukósisak, és ajánlott a megfelelő magasságú lábbeli, a gerincprotektor, a kesztyű megléte.

– Mit tanácsol a szakember az idősebb korosztály képviselőinek?

– Elsősorban legyenek tisztában a saját képességeikkel: akkor üljenek biciklire, ha ők és a családjuk is úgy érzi, hogy biztonságosan tudnak részt venni a forgalomban. Egyébként az általánosan ismertetett szabályok vonatkoznak rájuk. Itt említeném meg, hogy a rollerrel közlekedés teljes szabályrendszere kidolgozás alatt áll.

– Mi a helyzet a gyalogosokkal?

– A gyalogosbalesetek egyik társadalmi szintű problémája, hogy mobiloznak, fülhallgatót használnak, és így nem tájékozódnak a körülöttük zajló forgalomról. Úgy kelnek át egy-egy útszakaszon, hogy fel sem néznek. A második gond a rossz látási viszonyok, illetve az éjszaka, amikor vagy nem észlelhető a gyalogos, vagy tiltott helyen próbál átmenni az úton, vagy sötétben gyalogol külterületen. Problémaként kiemelném még a járművek holttereit: a holttérben lévő gyalogost vagy kerékpárost a jármű vezetője nem fogja látni, de tudunk ellene tenni akár gyalogosként, akár vezetőként, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent a holttér. Sajnos az elmúlt években emiatt több halálos baleset is történt. A fokozott figyelem azért fontos, mert a közlekedés védtelen részt vevő gyalogosait sem karosszéria, sem védőruházat nem óvja, baleseteik majdnem mindig sérüléssel járnak.