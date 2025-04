Két vérengző kutya tartja rettegésben a kapuváriakat, három birkát már megöltek

Brutális kutyatámadás miatt pusztult el két birka a napokban Kapuváron. Harmadik társuk, Bíborka, éppen hogy megmenekült, de ő is súlyos sérüléseket szerzett. Kiderült, a két megvadult eb nem először okozott kárt és riadalmat Kapuváron, a Szent István király utca környékén. A birkák gazdái bejelentést tettek a rendőrségen, illetve a helyi jegyzőnél is jelezték a vérengzést. A jegyző a felelős és biztonságos tartásra kötelezte a kutyák tulajdonosát.

Szabó Fanniék ragaszkodtak a jószágokhoz, hiszen évek óta velük voltak. A brutális kutyatámadás két birkájukkal végzett az ő portájukon. Fotó: Cs. K. A.

Kutyatámadás végzett a birkákkal

A vérengző kutyák a Szent István király utca környékén garázdálkodnak. Támadtak már kerékpárosokra is az ebek, de eddig három birka, egy kecske és három kacsa pusztulása is a számlájukra írható. Veszélyes állatok, akik miatt már indultak hivatalos eljárások.

A Szabó család évtizedek óta tart birkákat családi házuk kertjében, kényelmes akol és nagy füves terület áll a jószágok rendelkezésére. Néhány éve már csak „nyugdíjas”, azaz „örökös kenyeres” állataikkal foglalkoznak, illetve foglalkoztak, mivel egyetlen birka maradt meg. Szabó Fanni, az állatok gazdája mondta el a Kisalföldnek, hogy brutális kutyatámadásban pusztult el két birkájuk a napokban, Harmadik társuk, Bíborka épphogy megmenekült, de ő is súlyos sérüléseket szerzett.

- A szomszédok szóltak, hogy hátul, a kertben valami gond van. Borzasztó látvány fogadott, az anyabirka az akol mögött feküdt, vérben fürödve, szétmarcangolva. Ő már nem is élt. Az akolban a másik kettő birka ugyanúgy, csupa vér volt minden, látszott rajtuk, hogy a végét járják. Állatorvost hívtam, megkapták a szükséges ellátást és egyiküket, Bíborkát sikerült megmenti-idézte fel Szabó Fanni. Hozzátette: gyorsan kiderült, melyik kutyák követték el a vérengzést, mivel az utcabeliek többször is látták őket ólálkodni a ház körül. Fanni a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet az esetre, több megkeresést is kapott arról, hogy máshol is támadtak már.

Felelőtlen állattartás

- Megkerestük a házat, ahol a kutyák laknak, de nem jött elő senki. A kutyák viszont igen. Véresen, a szőrük tele volt szalmával és áradt belőlük a faggyús birkaszag. Egyértelmű a helyzet - jelentette ki. Fanniék bejelentést tettek a rendőrségen és a polgármesteri hivatalban is. Megindultak az eljárások.