Kábítószer-ügyletek Csornán? Egy rendőr is érintett lehet

Érdekes hírekről beszélnek hétvége óta a csornaiak, bűnesetekről, kábítószerről, még fegyveresen elkövetett bűncselekményekről is. Arról is hallani a városban, hogy az elmúlt napokban több elfogást is "foganatosítottak" a hatóságok. Cifrázza az ügyet, hogy egy helybeli rendőr neve is felbukkan a szóbeszédben. A kisalfold.hu igyekezett utánajárni a dolgoknak, de hivatalos helyről egyelőre nem erősítették meg információinkat, azt sem, hogy kábítószerrel kapcsolatos ügyről van-e szó.

Kábítószer-ügyletben érintett egy rendőr is? Forrás: Shutterstock

Kábítószer a háttérben?

Hogy tisztán lássunk, elküldtük kérdéseinket a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztályára. Onnan azonban a Központi Nyomozó Főügyészséghez irányítottak bennünket, ami alátámasztja azt az értesülést, hogy rendvédelmi dolgozó is részese lehet az eljárásnak. A főügyészséghez fordultunk kérdéseinkkel, de a szervezettől egyelőre még nem kaptunk választ.

Úgy tudjuk, hogy olyan rendőrről van szó, aki néhány éve komoly kitüntetést kapott, amivel szakmai munkáját ismerték el parancsnokai.

Amint választ kapunk kérdéseinkre a Nemzeti Nyomozó Főügyészségtől, frissítjük cikkünket.