Azt hittük kemény gyerekek vagyunk, de van ami még minket is megvisel

– így nyilatkozott a kemma.hu-nak Schermann Roland, a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány vezetője. Azé a szervezeté, akik sok más állatvédő csoport mellett Vas megyében, a csöngei szaporítótelepről mentettek meg csaknem 200 állatot az éhhaláltól és most újabb telepek felszámolásáról mesélt.

Mint ismert, Csapodon és Kőszegpatyon is lépniük kellett az állatvédelem terén elkötelezetteknek. Ezek szintén az osztrák Brigitta Müllner tulajdonában vannak. Annyi különbséggel, hogy Csöngén a kertből kellett összegyűjteni az állatokat, tehát szabadon voltak, az utóbbi két esetben viszont zárt térben. Házban, kennelekben, bokszokban és a fészerben voltak a kutyák, amelyek mindegyike ausztrál juhász, aussie volt.

A komáromi rexesekhez a csöngei szaporítótelepről is kerültek kutyusok

Mandel Gézáné, a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület tagja elmondta a kemma.hu érdeklődésére, első körben három kutyát, két szukát és egy kant helyeztek el, ők Csöngéről érkeztek Komáromba. A három, csöngei szaporítótelepről mentett kutya jól kijön egymással, egy kennelben kaptak helyet. Az állatorvosi vizsgálat során kiderült, hogy fizikálisan jó állapotban vannak, minden vizsgált betegségre negatív lett a tesztjük, alap laborjuk eredménye is normális. A két szuka kutyában chip is volt, a kan kutyában az állatvédők tetettek. Így azt is lehet tudni, hogy az egyik szuka négyéves, míg a másik kettő. Mindhárman nagyon félnek, egymáshoz bújva remegnek az ember láttán.

További részletek a kemma.hu cikkeiben ITT>> és ITT>>