A vádirat szerint a Győr közelében lakó férfi rendszeresen italozott, valamint szóban és fizikailag is bántalmazta feleségét és kilencéves kislányát. 2016-ban a bíróság már el is marasztalta súlyos testi sértés bűntette miatt, mielőtt egy légpuskával nyakon lőtte magát.

A férfi gyermeke nem hallgatott apjára, ezért az ittas vádlott töltötte meg a fegyvert, mielőtt véletlenül nyakon lőtte magát. Fotó: Shutterstock

Gyermekvédelem is tudta milyen az apa

A férfi szinte napi rendszerességgel fogyasztott alkoholt, keresetét italra költötte, a gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságok által előírt addiktológiai kezeléssel felhagyott. Feleségét ütötte, hajánál fogva rángatta, puszta kézzel az ablakot is betörte, mert a nő nem sütötte ki neki a zsírt. De megesett, hogy akkor is kapott az asszony, amikor a férje szerint miatta borította ki a szotyolát, vagy nem adta oda neki a bankkártyát. Akkor is bántalmazásban volt része a nőnek, amikor elfogadott egy műfenyőt.

Ilyen helyzetekben, mikor a kislány az édesanyja védelmére kelt, az apa gyermekét is bántotta. Intézetbe vitellel fenyegette, valamint azzal, hogy megöli az anyját, ha védeni meri.

Nyakon lőtte magát, de nem akart kórházba menni

Tavaly ősszel a férfi a gyermeket felszólította, hogy hozzon töltényeket a nála lévő légpuskához, majd biztosítsa ki a fegyvert. A gyermek egyikre sem volt hajlandó, ezért a férfi maga tette meg mindkettőt. Mivel ittas állapotában nehezen tudott egyensúlyozni, a fegyverre támaszkodott, ami ekkor elsült, és a vádlott nyakon lőtte magát.

Az ittas férj vérző nyakkal kiment a konyhában tartózkodó feleségéhez és lányához, akiknek nem engedett mentőt hívni. Végül a férfi testvére kórházba szállította, ahol az orrgaratából távolították el a lőszert.

A 9 éves kislány sietett anyja védelmére, amikor az apja bántalmazta a nőt.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Lelökte a kislányát a lépcsőn

Idén nyáron a férfi ismét nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd azért kezdett el feleségével veszekedni, mert a nő az esti órákban dolgozni akart menni, pedig előtte nap még beteg volt. A vádlott ekkor több alkalommal pofon ütötte párját. Az asszony letérdelve, összekuporodva védekezett. Meglátva ez a kislány, sírva kérte édesapját, hogy ne bántsa az édesanyját. A férfi ekkor a gyermekét is meglökte, aminek következtében leesett a lépcsőn, és állon ütötte magát. Az áldozatok a kertbe menekültek előle.