Szinte nem telik el nap úgy, hogy ne jönne egy hír netes banki csalásról, arról, hogy milyen trükkökkel kísérleteznek átverni bennünket az erre szakosodott szélhámosok. És a legkeményebb, hogy még mindig találnak olyanokat, akiket át tudnak verni – derült ki az MNB közleményéből.

Továbbra is rengeteg áldozatot "szednek" a netes banki csalásra szakosodott szélhámosok.

Fotó: © Getty Images

Ne dőljünk be a netes banki csalásnak

Sajnos a magyar lakosság pénzügyi intelligenciája még mindig nagyon alacsony, és ezt használják ki azok, akik a könnyű pénzre vadásznak. Pedig a bankok sem restek figyelmeztetni a számlatulajdonosokat. Szinte havi rendszerességgel kapok e-mailt arról, hogy még véletlenül se adjak ki olyan adatot, amellyel könnyedén hozzá lehet férni a számlához. Mégis sokan önként és dalolva engedelmeskednek minden vad kérésnek, még arra is hajlandóak, hogy programot telepítsenek a gépükre.

Ilyen esetekben a kommentszekciót is figyelni szoktam, sokan azt a következtetést vonják le, hogy ezért nem kellenek a bankok, a kártya, egyedül a készpénz az isten.

Szerintem meg ez nem ezen múlik. A pénzünkre – különösen arra, amit kemény munkával kerestünk meg – így is, úgy is vigyázni kell. Emlékeim szerint a pénzzel való visszaélés akkor is fennállt, amikor még csak elvétve vagy egyáltalán nem volt bankszámlája az embereknek. Illetve ahol feltehetően sok készpénz volt, a rablások száma nőtt meg. Elég csak a benzinkutakra gondolni a 90-es évek közepéig.

Szóval számlával vagy anélkül a legfontosabb: legyünk óvatosak, mert drágán megfizethetjük a figyelmetlenségünket, tudatlanságunkat...