Ahogy arról mi is beszámoltunk, a rendőrségre augusztus 24-én 15 órakor érkezett a bejelentés, hogy Mosonmagyaróváron két személyt megszúrtak. A helyszínre érkező járőrök megállapították, hogy egy nő két családtagját megkéselte, majd a városban további két embert is megsebesített. Mint később kiderült, az apját és nagymamáját szúrta meg a zavart lány. Több órán át küzdöttek az életükért a kórházban. Ezt követően a belváros felé vette az irányt, ekkor megkéselt egy járókelőt, valamint egy dohánybolt tulajdonosát is megszúrta. A lányt végül a TEK emberei állították meg és vitték el. Most, hónapokkal később sikerült az édesapjának meglátogatnia őt a börtönben.

Nem tett vallomást a lány, aki megkéselt négy embert, köztük családtagjait.

Fotó: Molcsányi Máté / Forrás: Kisalföld archív

A lány édesapja exkluzív nyilatkozatot adott a Borsnak a látogatás után.

Szigorú felügyelet mellett beszélhettek

- Egy olyan szobában találkozhattunk, amiben törhetetlen volt az üveg, mégis állandóan szemmel tartottak minket - mesélt a találkozó körülményeiről a lapnak az apuka. Hozzátette: - Teljesen el voltam ájulva attól, ahogy van. Nyugtatókat kap, alig tudtunk beszélni. Elsősorban az érdekelt, hogy hogy van odabent és milyen körülmények között él. Arra panaszkodott, hogy éhes és a csomagokat nem kapta meg, így nem tudott átöltözni. Egyedül van a zárkában, egyelőre nem is szeretne a társai közé menni.

A történtekről is próbáltak beszélni de ez mindkettejüknek nehéz volt.

Mind a ketten sírtunk. Szörnyű volt így látni a lányomat

- mondta el a lapnak Szilárd.

Érdeklődött a megkéselt áldozatok hogylétéről

- Szerintem nem nagyon tudja felfogni, hogy mi történhetett, elképzelhető, hogy a legtöbb dologra nem is emlékszik. Százszázalékosan nem volt képben. Annyit mondott, hogy

„Megbántam, ne haragudjatok!”.

Illetve megkérdezte, hogy vannak azok az emberek, akiket megszúrt, aggódott értük. Érdekelte, hogy ki mennyire sérült meg, hogy jól vannak-e és, hogy én és a nagymamája rendben vagyunk-e. Elmondtam neki, hogy nem haragszom rá. A nagymamája pedig szintén meg fogja látogatni.

A teljes cikket, amiből az is kiderül, hogy mi vezethetett a késeléshez, valamint konkrét részletek is a támadásról a Bors-on tudják elolvasni.

Az édesapa szerint most az a legfontosabb, hogy a lánya kibírja a rá váró megpróbáltatásokat

- Próbáltam tartani benne a lelket. Mondtam neki, hogy most a legfontosabb, hogy tartson ki, nem hagyhatja el magát. Mondtam azt is, hogy minden segítséget megkap, csak legyen erős. Nekem most az a legfontosabb, hogy életben maradjon a lányom. Rettenetes volt így látni. Most Szombathelyről átviszik Pestre, vizsgálatok várnak rá.