Európa legkeresettebb bűnözői között szerepelő Üregi Péter, a férfi fotója péntek délután került le az oldalról, helyét az „Arrested”, azaz letartóztatott felirat vette át. A magyar rendőrség kötözöttjei közt azonban kedden még szerepelt. Cikkünkben mutatjuk a legkeresettebb bűnözők névsorát.

Ők a legkeresettebb bűnözők Győr-Moson-Sopron Vármegyében. 2024.11.26. publikus információk alapján.

Ketten Európa legkeresettebbjei közt

Üregi Péter akkor menekült el, amikor a rendőrség rajtaütést hajtott végre két marihuána ültetvényeken Győr térségében. Öt társát a hatóságok elfogták Üregi Pétert, akit a droghálózatot működtető bűnszervezet vezetőjeként azonosították a hatóságok, viszont elmenekült. A férfi ellen a spanyol hatóságok is nyomoznak, számos droghoz köthető eset kapcsán. A férfi lakásának átkutatásakor több lőfegyvert is találtak, ezért az Europe’s Most Wanted Fugitives listája veszélyes felfegyverzett bűnözőként tartották számon.

A napokban ugyan erre a listára került fel Balogh Engelbert.

A férfi 2022 októberében tatabányai lakásán veszett össze egy barátjával. A vita során kést ragadott amivel megszúrta a másik felet majd elhagyta az apartmant. Az áldozatot csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg az elvérzéstől. Tettéért 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

Legkeresettebb bűnözők: Győr-Moson-Sopron

Magyarország top bűnözői közt tartják számon és szintén évek óta menekül a hatóságok elől Hollósi Zoltán. A férfi kábítószerrel kereskedett, a törvényszék a szabadságvesztés letöltése céljából körözi. A 2022 áprilisában írt cikkünkben szereplő, térségünkhöz köthető legkeresettebb bűnözők közül már csak ő van szabad lábon.

Szintén Győrből rendelték el egy montenegrói férfi, név szerint Nikolic Andrija elfogását, aki kábítószer kereskedelemmel vádolnak. Csakúgy mint Perez Rojas Flor De Máriát, a keszthelyi születésű nőt, ellene már három körözés van érvényben. Vajda Martint a ellen a Győri Törvényszék rablás miatt adott ki elfogató parancsot, a férfi ellen a szomszédos Veszprém vármegyében három további elfogató parancs van érvényben lopás és rablás miatt. A férfit már elítélték a szabadságvesztés letöltése céljából körözik.