Ahogy arról a vaol.hu írása beszámolt, a kettős gyilkossággal gyanúsított Roland Drexler autóját a felső-ausztriai Arnreitben (Rohrbach járás) találták meg, nem messze onnan, ahol hétfőn egy 64 éves polgármestert és egy másik férfit is halálosan meglőtt. Azóta viszont menekült a tettes, aki ellen hajtóvadászat kezdődött szerte Ausztriában. Miután pénteken megtalálták az autóját, úgy sejtették, hogy a közelben van Drexler is, így folytatódott az nagyszabású akció, ám ezúttal az Arnreit melletti erdőterületre összepontosítva.

Megtalálták a kettős gyilkos holttestét Ausztriában Arnreit mellett. Forrás: orf.at

Kettős gyilkosság Ausztriában: bejelentést tett a rendőrség

Az osztrák rendőrség aztán szombaton délután megerősítette, hogy a napok óta menekülő kettős gyilkos holttestét megtalálták az Arnreit melletti erdőben. A rendőrség is megkönnyebbült, hogy az akció véget ért, Rudolf Keplinger államrendészeti igazgató-helyettes szombat délutáni sajtótájékoztatón elmondta, minden jel arra utal, hogy a keresett férfi öngyilkos lett. Hozzátette, hogy a rendőrségnél eltöltött 41 év alatt semmi ehhez foghatót nem tapasztalt. Köszönetet mondott a lakosságnak és a segélyszolgálat munkatársainak is, ugyanis közel 400 bejelentés érkezett az üggyel kapcsolatban. Így láthattak olyan információk is napvilágot, hogy az elkövetőt szerda délelőtt Oberpullendorf (Felsőpulya) közelében látni vélték, ami mindössze néhány kilométerre fekszik a kőszegi határtól, ám a részletek ismeretében ez alighanem téves bejelentés volt.

Keplinger külön kiemelte a rendőrök áldozatos munkáját is, akik naponta mintegy 250 fővel, több napon keresztül teljes felszerelésben keresték a gyanúsítottat, és biztosították a területet - számol be az akció részleteiről az ORF.