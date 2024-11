Az ügyészség a korábbi vádirati tényállásokat fenntartotta, meggyőződésük, hogy S. Attila terrorcselekménnyel fenyegetőzött, amely közveszélyt okozó cselekmény is egyben. - Konkrét kijelentést tett, írásban és a közösségi médiában, ahol többen is láthatták. A "megyek robbantani" egy félelemfelkeltés, ami már túlmutat a vicc határán, és ez nem is fér bele a véleménynyilvánítás körébe sem - fejtetti ki dr. Zsolnai Ákos az ügyészség álláspontját.

Győri Törvényszék dönti el, hogy a vádlott által leírt kormányülés a gépjármű vezető ülése, vagy az országot kormányzó miniszterek találkozója.

Fotó: Molcsányi Máté

Nincs elmezavara, tudja mit tett

A vádhatóság korábban beismerés esetén tett mértékes indítványt, amely két és fél év börtönbüntetésről, valamint három év közügyektől eltiltásról szólt. Mivel ezt nem fogadta el a vádlott, így azt kérték, hogy a bíróság a 2-8 év börtön középmértékéből induljon ki. A védelem ezzel ellentétben a férfi felmentését kérte, vagy a minimum büntetés kiszabását, azt is felfüggesztett szabadságvesztésben.

S. Attila elmeállapotáról több szakvélemény is készült, végül egyik sem állapította meg, hogy a férfinak kóros elváltozása lenne vagy pszichiátriai betegként kellene kezelni. Szimplán nárcisztikus paranoid személyiségzavarban szenved, amely miatt lobbanékony, elfogult és túlzott önértékelés is jellemzi. Ezek azonban nem befolyásolták abban, hogy felismerje tettét és annak esetleges következményeit.