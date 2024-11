Hétfő óta folytatódik a hajtóvadászat, a szomszédos Csehország és Németország hatóságait is riasztották.

Miután a rendőrség közzétette a keresett személy fényképét és rendszámát, több száz tipp érkezett a lakosságtól. Ausztria-szerte több nagy rendőri akció is zajlott, de eddig sikertelenül. Most a keresés egyre inkább a tetthelyekre összpontosul.