Nyolc garázst törtek fel rablók az éjszaka leple alatt. Lapunk információi szerint három háztömb érintett a szóban forgó garázsbetörésekben. A Mónus Illés utca 52-62, a Nádor utca 24 és a Csokonai utca 48.

Győri garázsbetörések - Három háztömb belső udvarán is feltörtek garázsokat.

Fotó: Molcsányi Máté

Garázsbetörések futószalagon

Mindhárom helyszínen belső udvarokban található garázsokba törtek be. Az egyik érintett társasház lakója elmondta, hogy volt olyan garázs amelyről levágták a lakatot, de olyan is akadt ahol szabályosan kitépték az ajtót, másnap asztalost kellett hívni. A garázsokból több érték is eltűnt. Az esetek kapcsán többen is rendőrt hívtak, az egyik házban a lakok zárhatóvá teszik az udvar külső kapuját is. Egy másik lakó közösség éjszakai fények felszerelését fontolgatják, sőt felvetődött a térfigyelő kamera lehetősége is.

A garázsbetörések során a lakatokat levágták, az ajtókat széttörték.

Fotó: Molcsányi Máté

Az esettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget. Amint választ kapunk frissítjük cikkünket.