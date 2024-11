A vádirat szerint a csalás elkövetője idén januárban egy csevegő alkalmazáson keresztül ismerkedett meg a sértettel, akinek szexet ígért, cserébe azt kérte, hogy a férfi utaljon neki 8 000 forintot, a többi pénzt pedig majd készpénzben adja oda neki.

Csalás áldozata lett egy férfi, aki randi appon ismerkedett. Annyira akarta a találkát, hogy közel 300 ezret fizetett a semmiért. Fotó: Shutterstock

Másnak adta ki magát a csalás elkövetője

A nő telefonon is beszélt a férfival, hamis néven mutatkozott be neki, és megadott egy számlaszámot, amire el is utalta az összeget. Ezt követően jelezte a férfinak, hogy nem érkezett meg az összeg, és kérte, hogy utaljon most már 16 000 forintot. Hozzátette: a közleménybe írjon be egy hibakódot, így visszakapja az első, meg nem érkezett összeget, és a vádlott számláján is megjelenik a pénz.

A nő ezt több alkalommal is megismételtette a férfival, így végül több mint 270 000 forintot csalt ki tőle.

Az ügyészség a vádlottat csalás vétségével vádolja, vele szemben akár két év szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.