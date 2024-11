A Győri Rendőrkapitányság munkatársai november 15-én a kora esti órákban Győr belterületén mértek be egy gépkocsivezetőt, aki a megengedett 50 kilométer per óra helyett 110 kilométer per órával közlekedett. A közlekedésrendészeti járőrök a vezetővel szemben gyorshajtás miatt 210 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, és 6 büntetőpontot adtak - számolt be az esetről weboldalán a rendőrség.

Forrás: police.hu

A gyorshajtás a közúti balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka, ezért a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít a visszaszorítására.