Példás felderítés helyszíne volt Jánossomorja. Az esetről a Zsaru Magazin számolt be.

Hatjegyű összeget zsákmányolt a trafikból

Szeptember 15-én 12:45-kor sötét ruházatú, átlagos testmagasságú, kapucnis férfi lépett az egyik jánossomorjai Nemzeti Dohányboltba, és tapétavágóval fenyegetőzve a bevételt követelte. Hatjegyű összeget zsákmányolt, és sietve távozott. A kisegítő alkalmazott sokkot kapott, szerencsére hamarosan megérkezett a váltása, aki bejelentést tett a rendőrségre, és a gépezet beindult.

A bűnügyi készenléti szolgálatot ellátó őrnagynak nemcsak az ugrott be a biztonsági kamera homályos képe láttán, hogy a priuszos N. Imre (35) a trafikrablás feltételezett elkövetője, hanem az is, hogy a körzeti megbízott tudhatja, a kisváros melyik ingatlanjában lehet az enesei férfi, és ott is volt.

Egy pillanat műve volt

– Azon a vasárnapon a Felderítő Alosztályt vezető Picherné Posta Klára őrnagy volt a bűnügyi készenlétes, ő ment ki a helyszínre Kustán Ottó alezredessel, a Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozójával – vázolta Babos László alezredes, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetője. – A trafik fiatal eladónője személyleírást adott az elkövetőről, az elsőként odaérkező járőr pedig biztonsági kamerákat kutatott a környéken, és öt házzal arrébb talált is egyet, amely értékelhető felvételt tartalmazott. Bár a kollegáim ekkor még nem tudták, arra ment-e az elkövető, a körzeti megbízott fel tudta venni a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, és hamarosan a birtokukban volt a felvétel, ami telitalálatnak bizonyult.

Meglátni, felismerni és következtetni egy pillanat műve volt.

– A két másodperces felvétel kissé homályos, a testarányain kívül tulajdonképpen csak a kamera előtt tempósan áthaladó férfi orrának formáját lehet rajta kivenni, de a nyomozónő ebből is rögtön tudta, N. Imréről van szó, sőt, az is beugrott neki, hogy a körzeti megbízott tudhatja, a kisvároson belül hol lehet az illető ideiglenes tartózkodási helye – folytatta az alezredes a kriminológiai tankönyvbe illő történetet.