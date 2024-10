Hétfőn már a bíróság folyosóján is a sértett családjának szúrós tekintetével kellett szembesülnie. Dr. Szabó Krisztián bíró kiemelte, az emberölés tárgyában nem folytatnak le bizonyítási eljárást, abban jogerős döntés született. Már csak az a kérdés, hogy kapcsolati erőszakkal súlyosabb minősítést kap-e a vádlott, ami a börtönévekre is kihathat.

Az erőszakos halált halt Jolán fiát és lányát hallgatta meg elsőként a Győri Törvényszék, azonban számos családtag - meny, vej, unokák - érkezett a tárgyalásra, valamint néhány jóbarát és ismerős is. Délutánra a mosonmagyaróvári nyugdíjas ház (gyilkosság helyszíne) lakóit is idézték, azokat, akik tudhattak a férfi és a nő viharos kapcsolatáról, információkról számolhatnak be a kapcsolati erőszak kapcsán.

Sorra jelentek meg a tárgyalóteremben a sértett hozzátartozói és barátai, hogy tanúskodjanak a házasok kapcsolatáról. Fotó: Molcsányi Máté

Hosszabb csúszással kezdődött meg a vádlott kihallgatása, ugyanis a megjelentekről el kellett dönteni, hogy később tanúként hallgatják meg őket, vagy helyet foglalhatnak a teremben, mint hallgatóság. Végül az ügyészi és védői döntés értelmében a sértett legjobb barátnőjét, nővérét, menyét és legidősebb unokáját is meghallgatja a bíróság később.

Bármit kérdezhet, nincs titkolni valóm

- kezdte Géza, aki beismerte már, hogy megölte feleségét, másnap fel is adta magát a rendőrségen.