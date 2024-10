Jelzett a szén-monoxid-érzékelő csütörtökön kora délután Győrben, egy Lázár Vilmos utcai társasházi lakásban. A lakó éppen főzött, amikor megszólalt a fürdőszobában elhelyezett érzékelő. A győri hivatásos tűzoltók és a gázszolgáltató szakembere is mért szén-monoxid-koncentrációt mind a lépcsőházban, mind a lakás több pontján. A szolgáltató leszerelte a gázórát, ezért a lakó rokonokhoz költözött. Este Sopronban a Fenyves sorra riasztották a város hivatásos tűzoltóit, itt is jelzett az érzékelő egy háromszintes ház tetőtéri lakásában, ahol egy cserépkályha üzemelt. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a lakók megkezdték a szellőztetést, a mérések itt is igazolták a mérgező gáz jelenlétét. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.