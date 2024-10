Túlélték a támadást 1 órája

Mosonmagyaróvári késelő - A letartóztatásban maradó lány édesapja is megszólalt

Továbbra is a szombathelyi börtönben marad az a 20 éves mosonmagyaróvári lány, aki augusztus végén kis híján halálra szúrta édesapját és nagy mamáját, majd további két járókelőt is megsebesített az utcán. Máig nem tett vallomást, édesapja viszont nyilatkozott az esetről. Részben magát is hibáztatja.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Augusztusban, néhány nappal a késes őrjöngés után, elrendelték annak a fiatal lánynak letartóztatását, aki két konyhakéssel támadt édesapjára, majd a segíteni akaró nagymamájára. Miután több késszúrással megsebesítette őket, felkapott egy harmadik éles fegyvert és Mosonmagyaróvár belvárosába indult. Útközben egy arra járó férfit sebesített meg, majd egy dohányboltban is megszúrt egy másik személyt. Végül egy újabb tabakig menekült a késelő, ahol a pénztáros rázárta az ajtót, ott a TEK fogta el a vérengzésbe kezdett lányt. A 20 éves késelő lány miatt vonultak ki a rendőrök és a TEK-esek még augusztusban Mosonmagyaróváron.

Fotó: Kerekes István Szerencsére a 20 éves elkövető családtagjai túl vannak az életveszélyen, az édesapa otthonában nyilatkozott a történtekről Borsnak. Keresi az okokat, miért történhetett ez. A Ripostnak úgy fogalmazott lányának, és nekik is változniuk kell, hogy a helyzet jobb legyen, viszont nagyon szerette és szeretni is fogja a történtek ellenére is.

A férfit hétszer, míg az idős nagymamát nyolcszor találta el a konyhakés, a szomszéd meghallotta a segélykiáltásukat és azonnal mentőt hívott. A vérző áldozatokat mentőhelikopterrel szállították kórházba. Megszólalt a késelő lány apja A mosonmagyaróvári édesapa részben magát is hibáztatja a történtekért. - Lehet, hogy nem tudtam annyira szeretni, mint amennyire kellett volna - fogalmazott a videós stábnak. Viszont úgy véli a drogok hatására, és azok elleni tiltás miatt támadt rá a 20 éves fiatal. A nő letartóztatását augusztus végén 30 napra rendelték el, azóta ismét meghosszabbították két hónappal szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye és az eljárás megnehezítése miatt. Valamint szabadlábon helyezése esetén abba az ingatlanba kellene visszamennie, ahol megkéselt hozzátartozói élnek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!