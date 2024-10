Szerdán végül a Veszprémi börtönből távmeghallgatás során tartottak tárgyalást. Dr. Horváth Péter ügyész perbeszédében azzal érvelt, hogy milyen szerelem az, ahol rendszeresek a dulakodások és ütlegelésig, rugdosásig is elfajulnak. Kiemelte, hogy a nőnek 20 százalékos látáskárosodása lett, amiért a férfi arcon fújta gázsprével, valamint maradandó nyomai maradtak a felhevített késsel történt vagdosásnak is. Utóbbiról az orvosszakértői vélemény is megállapította, hogy ezek olyan helyen és olyan mértékű fájdalommal bírtak, amit a sértett nem okozhatott magának. - Brutális magatartással követte el a vádlott és aljas indokból. A korábbi büntetések semmit sem értek a férfinál, nem tanult azokból, ezért súlyosabb büntetést kell kiszabni - szögezte le az ügyészség álláspontját.