Nem kapott reggelit a börtönben

É. Imre vádlott felszólalással élt, már a tárgyalás megkezdése előtt is. Akkor azt nehezményezte, hogy reggel megtagadták a reggelijét, amihez joga van. Kiemelte, hogy cukormentes étrendet követ, így ez önmagában csak egy alma lenne. - Ha rosszul lennék emiatt, vállalják a felelősséget érte! - emelte ki a bírónak. Majd hozzátette, hogy erős, bírni fogja a tárgyalást, így az folytatódhatott.

M. Zoltánné egy tárgyalást sem hagy ki, amióta elkezdődött az eljárás. Fotó: Nagy Gábor

A jegyzőkönyv ismertetését követően is hosszasan magyarázta aggályait és jelezte, hogy a 4,7 millió forintba kerülő kutatással 8 millió forintos kára keletkezett. Kilátásba helyezte, hogy kártérítést fog indítani. - Kegyetlen, lelketlen barbárok kivágták az egészséges fákat, ritka és különleges növényeket - fogalmazott. Erre a kijelentésére azonnal elkezdtek potyogni az egyik sértett feleségének a könnyei. - Lelketlen barbárok azok, akik az ő fáit kivágták a telken? Akkor az az ember milyen, aki az én férjemet kegyetlen módon eltüntette? És azóta sem árulja el milyen módon bánt el vele és hova rejtette - mondta el lapunknak véleményét M. Zoltánné, aki 2018 húsvét óta nem látta férjét. Minden jel arra mutat, hogy utoljára É. Imre vádlottal találkozott a tanyán, hogy visszakapja pénzét, amivel a vállalkozó tartozott neki. Viszont a vád szerint egy vízszivattyú villanybekötésével tőrbe csalta és M. Zoltán nem hagyta már el élve a telket.

Most sem jött el a fontos tanú

A bíróság ezúttal is kitartóan idézte a tanúk padjára azt a tanút, akinek ingatlanát felújította a vádlott és ahol a mosonmagyaróvári villanyszerelő is dolgozott. Már csak ő az egyetlen, akit még nem sikerült meghallgatnia a Győri Törvényszéknek. Viszont örök optimistaként továbbra is idézik, ahogyan hívják a tolmácsot is minden kitűzött időpontra. Ahogyan szerdán is, feleslegesen.