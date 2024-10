A győriek segítségét kérte

– Bicikli nélkül vagyok. Sajnos búcsú nélkül kellett megválnom szeretett bringámtól, ugyanis ma este 8 óra körül Marcalvárosból ellopták. Aki esetleg bármilyen információval rendelkezik a kék-fekete színű, Genesis SX20 márkájú trekking bicikliről, kérem jelezze felém – kérte a hét végén a győriek segítségét Szórády József a régi, kipróbált, sok ezer kilométeren át hű társa, biciklijének ellopása kapcsán.

Az ellopoptt kék-fekete színű, Genesis SX20 márkájú trekking bicikli, amivel sokezer kilométert tettek meg Roxyval együtt.

Fotó: Szórády József facebook

2013 óta járta vele hazánkat és fél Európát

Lehet, hogy naponta kötnek el egy-egy kerékpárt Győrben, ez azonban nem közönséges járgány, mondhatni már-már híres. Szórády József három társával 2013 óta bejárta vele fél Európát, a környező országokat, tavaly körbetekerte hazánkat. Többnyire velük tartott egy menhelyről mentett kutyus, Roxy is. A közös élményekről készült egy könyv, a világjáró kutya kalandjai pedig pár éve még a Győri Könyvszalon drámaíró versenyének a témája is volt, miután a Kisalföld címei közül kisorsolták.

Bicikli nélkül Szórády József és Roxy, a világjáró kutya a 20. győri könyvszalon drámaversenyén a színházban.

Fotó: Nagy Gábor

Közös kalandok Roxyval

– 2013 januárjában fogadtam örökbe Roxyt, és abban az évben kezdtük el a biciklitúrákat is. Kellett megbízható, masszív kerékpár, amivel magammal tudtam vinni Roxyt. Tavasszal vettem egy túrabiciklit, amit két hónap múlva elloptak egy másikkal együtt a házunk lezárt tárolójából. Pár hét volt hátra a nyári túránkig, így gyorsan kellett vásárolnom egy újat, amit a hosszútávú túrákra felszereltem.

Egy-egy évben 2 ezer kilométer körül túráztam vele, de rendszeresen használtam a mindennapokban is – mondta el érdeklődésünkre Szórády József, aki az ellopott biciklit márciusban még az első idei túráján használt, de amúgy már két éve már nem, mert 2022-ben vett egy ebike-ot, amivel Roxyt az utánfutóján könnyebb húzni.

A speciálisan felszerelt bicikli húzta Roxy utánfutóját szerte a világban.

Fotó: Szórády József facebook

Kölcsönadás után lopták el

– A biciklimet sosem zárom le, mert mindig úgy állok le a túrákon is, hogy szem előtt legyen, éjjelre pedig zárható helyre teszem. Tavasszal vettem először biciklizárat, mert az ebike nagyon drága, így akkor is lezárom, ha rálátok a megállókban. A régi biciklimet most kölcsönadtam valakinek, aki a Marcalvárosban egy ház előtt tette le lezárva. Nem sokáig hagyta magára, de ez az idő elég volt arra, hogy valaki elvigye. Nagyon mérges voltam, amikor meghallottam, mi történt.

Annak ellenére, hogy ez egy régebbi járgány, nagyon jó felszereltségű, de ami még fontosabb: milliónyi emlék köt hozzá.

Több közösségi oldalon közzétettem, sokan meg is osztották, tippeket is kaptam, ám sajnos nem lett meg – mesélte szomorúan az ellopott bicikli tulajdonosa.