A bíróság is elkerülhető

A felelősségvállalás azért is különösen hasznos, ugyanis könnyebb sérülések esetén a felek moderátoron keresztül is rendezhetik az esetet, ilyenkor az elkövető bocsánatot kér és megállapodnak egy elfogadható kárpótlásban, ami lehet pénz vagy egyéb segítség nyújtás is. Ilyenkor a feleknek nem kell részt venniük a hosszadalmas bírósági eljáráson az okozónak pedig nem lesz priusza, nem kerül be a rendőrségi nyilvántartásba.