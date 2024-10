Egy mosonmagyaróvári nő vasalót szeretett volna eladni egy online piactéren. Nála is egy olyan vevő jelentkezett, aki meggyőzte, hogy megveszi a háztartási eszközt, és személyes átvétel helyett már a szállítást is elrendezte egy ismert csomagszállító céggel. A futár nevében küldött is egy e-mailt az eladónak egy adathalász oldalra vezető linkkel. Ott a nő a pénz fogadásához megadta bankszámla- és bankkártyaadatait, illetve az ehhez tartozó azonosítókat. A csalók ezek birtokában több mint 5 millió forinttal károsították meg a sértettet.