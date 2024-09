A Soproni Rendőrkapitányság kezdeményezésére fogott össze a hatóság a Tanulmányi Erdőgazdasággal és Sopron Önkormányzatával.

- Prevenciós jelleggel lesznek jelen a rendőrök az erdőkben – mondta dr. Herczeg Zoltán, a Soproni Rendőrkapitányság vezetője, az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadaspark területén tartott sajtótájékoztatón. Dr. Herczeg Zoltán kiemelte, a motorokkal olyan helyekre is eljutnak a kollégái, ahova autóval nem lenne lehetőségük. A járőrözés célja, hogy ellenőrizzék a jogszabályok betartását, megakadályozzák a jogsértő cselekményeket és azonnal intézkedhetnek is, ha erre szükség lenne. A rendőrségi motorok csak megfelelő védőfelszereléssel használhatók, ezeket a Tanulmányi Erdőgazdaság biztosította - zárta szavait a kapitányság vezetője, aki azt is elmondta, a két BMW terepmotor a rendőrség más egységétől érkezett hozzájuk.

Herczeg Zoltán, Farkas Ciprián és Sándor Gyula közösen jelentették be a terepmotoros rendőrök munkába állását a soproni parkerdőben.

Fotó: Máthé Daniella

- A soproni parkerdőt évente tízezrek látogatják. Az erdő megóvása közös feladat, ezért is támogatta Sopron Önkormányzata, hogy terepmotoros rendőrök felügyeljék a rend fenntartását a várost körülölelő parkerdőben – hangsúlyozta Farkas Ciprián Sopron polgármestere. Mivel a helyi lakosság mellett rengeteg turista is felkeresi az erdőt, kiemelten fontos, hogy a kikapcsolódás és a pihenés biztosított legyen.

A Soproni Parkerdő az ország második leglátogatottabb parkerdeje. - A Tanulmányi Erdőgazdaság feladata, hogy a turistautak járhatóak legyenek és rendelkezésre álljon a megfelelő infrastruktúra is. Évente több, mint tízmillió forintot költünk állagmegóvásra és az okozott rongálások helyreállítására. Ezeknek az értékeknek a megóvását ezentúl nem csak az erdészet munkatársai látják el, ebben mostantól a rendőrség is aktívan részt tud venni - emelte ki a Tanulmányi Erdőgazdaság vezérigazgatója. Dr. Sándor Gyula hozzátette, hogy az önkormányzattal és a rendőrséggel eddig is kiváló volt a kapcsolat, de most új szintre emelték ezt.

Az erdőlátogatás szabályai mindenkire vonatkoznak, ezt tudnia kell a túrázóknak, a kutyát sétáltatóknak, a lóháton vagy kerékpáron érkezőknek is. A terepmotoros rendőrök a természeti értékeink, az erdő állatai és az erdőlátogatók nyugalma, védelme érdekében teljesítenek szolgálatot. Jelenlétüktől azt várják a szakemberek, hogy az erdőt használók betartják az erdőlátogatás írott és íratlan szabályait. A tél kivételével folyamatos lesz a járőrözés, a hétvégékre kiemelt figyelmet fordítanak.