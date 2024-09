Lesodródott az úttestről és a szántóföldön állt meg egy személykocsi az 1-es főút 145-ös kilométerénél, Mosonújhely térségében. A jármű kitört egy közlekedési táblát és megrongált egy távközlési vezetéket tartó oszlopot is. A lébényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit. A helyszínre mentő is érkezett - számolt be az esetről a katasztrófavédelem.