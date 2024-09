Dr. Bóka Tibor bíró alaposan indokolta a bíróság döntését, szinte a vádirattal megegyezően írta le a történetet. A vádlott lopni ment, macskaeledelt, tojást és tejet vett magához a kamrából, de lebukott. A sértett megkérte tegye vissza a dolgokat és hagyja el az udvart. Az elsőfokú döntés szerint amíg a macskaeledelt visszatette a 60 éves ittas elkövető, közben magához vett egy sodrófát is, majd azzal támadt a 87 éves Elemérre. - Koponya és egyéb sérüléseket szenvedett, de agyzúzódást is megállapítottak nála. Ugyan túlélte a 2022 augusztusában elszenvedett súlyos sérüléseket, a kórházi kezelését követően önmaga ellátására nem volt képes, végül 2023 decemberben elhunyt - mondta a bíró, aki szerint azért is emberölési kísérlet, mert több és durva ütéseket mért a vádlott a sértettre.

-Az ütések nagy része a fekvő áldozatra érkezett. Ráadásul olyan erővel, hogy a sodrófa egyik vége letört - emelte ki dr. Bóka Tibor.

Minősített emberölési kísérletért 10-20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni, ez esetben a középmértékből indultak ki. Azért is kapott a férfi ennél súlyosabb ítéletet, mert több hasonló bűncselekményt követett már el. Ebben az esetben két minősítő körülmény van, de ha a bíróság elfogadná, hogy a férfi nem nyereségvágyból követte el tettét, akkor sem lehetne kevesebből kiindulni. Emberöléses ügyekben pedig kizárnak minden elkövetőt a feltételes szabadságra bocsátástól is. A Győri Törvényszék ezen felül még több mint 1,7 millió forint bűnügyi költséget is megállapított, ami szintén K. Istvánt terheli.