Távoli kamerafelvétel készült az egyik elkövetőről.

Nyomravezetői díj

Mondhatnánk, könnyű lesz a tolvajokat megtalálni, hiszen a rendszám is jól látszott. Mint kiderült, egy honvédségi rendszámot szereltek az autóra. A HK-s rendszám egy győri szervizből tűnt el. A sötét színű Hyundai Terracan típusú terepjáróra még sárga villogót is szereltek. Ilyen felszereltséggel nyilván ebben a katasztrófahelyzetben nem tűnt fel senkinek sem a tolvajok munkálkodása. Mindkét csónakot most újították fel, az egyik egy Gobby kis hajó a másik egy horgászcsónak. Tulajdonosa még ki sem tudta próbálni, nem meglepő, hogy a közösségi oldalakon is keresi azokat, még nyomravezetői díjat is felajánlott.