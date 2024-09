Iskolapélda elnevezéssel indított kampányáról beszélt legutóbbi podcast műsorunkban Rosta Roland rendőr őrnagy, a vármegyei közlekedési balesetmegelőzési bizottság titkára. Kérdeztük a napokban elkezdődött tanévről is amely nagyobb forgalommal és néhány részen dugókkal is jár. Szerencsére az első iskolai napot balesetmentesen megúsztuk Győrben, de hogy ez így is maradjon, program keretében hívják fel a közlekedők, a szülők és a pedagógusok figyelmét is, az oktatási intézményekbe igyekvő fiatalok megóvásának érdekében.

Rosta Roland rendőr őrnagy és Simon Roberta újságíró. Fotó: Czagányi Zsuzsanna rendőr alezredes szóvivő

- Korábban a Kisalföld szerkesztőségének és a helyi többi médiacsapatnak is átadtunk egy csomagot, mert vármegyénkben is kiemelt feladatnak tekintik a rendőrök a gyermekek közlekedésbiztonságát. Tudjuk a gyermekéletek védelme, a balesetek megelőzése az egész társadalom közös ügye, és ebben a média munkatársaira különösen számítunk. Így az országos kampányhoz csatlakozva 6 médiatartalom-szolgáltatót keresetünk fel egy-egy baleset-megelőzési eszközöket és jó tanácsokat tartalmazó csomaggal - mondta el Rosta Roland.

A beszélgetést ITT hallgathatja meg:

Cél, hogy ne történjen gyermekeket érintő közlekedési baleset! Ennek apropóján frappáns videót is közzétettek, amiben segítségükre volt Varga Zsolt és az általa épített K.I.T.T.