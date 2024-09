Az ügyészség indítványa alapján a Tatabányai Járásbíróság ülést tartott, meghallgatta az elkövetőt és elrendelte a férfi letartóztatását egy hónapra, október 20-ig. A bíróság azzal indokolta döntését, hogy a letartóztatás szükséges a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében.

A végzést az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított és védője fellebbeztek. Így az még nem jogerős.

Az indítvány szerint a Kisbérhez közeli településen élő elkövető idén januárban létesített élettársi kapcsolatot a sértettel, majd néhány hónap elteltével a lakás bejárati ajtaját becsavarozta nem engedte ki a házból a nőt, csak akkor, ha ő is vele tartott.

Röviddel ezután a férfi a lakás nyílászáróit és beltéri ajtóit is lezárta, a kilincseket levette. A nő csak abban a helyiségben tartózkodhatott, ahol a férfi volt. Az elkövető rendszeresen bántalmazta és fenyegette is a személyi szabadságától megfosztott sértettet. Az esetre úgy derült fény, hogy most szeptemberében a férfi elment a Kisbéri Kórházba és magával vitte párját is, aki a kórház recepciósától kért segítséget.