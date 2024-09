– Nagyon pesszimista vagyok: egyre inkább szűkülnek a társas kapcsolataink, és ezt a Covid tovább erősítette. Még az egymás mellett ülő családtagok, barátok is gyakran a telefonjukat nyomkodják, nem egymással kommunikálnak. A kicsik is ezt látják szüleiktől, ezért is javasoljuk a minél kevesebb kütyű használatot. Ugyanis az elidegenedésnek hosszú távon beláthatatlan következményei lesznek – osztotta meg velünk a szakember.