A vádirat szerint a négy férfi egy esztergomi munkásszállón lakott és ott ismerkedtek meg egymással. A férfiak közül ketten 2022. november 25-én este Esztergomban sétáltak a szállásuk felé, amikor látták, hogy a sértett és élettársa hangosan kiabálva veszekedtek egymással. A két férfi úgy látta, hogy a nőnek sérülések vannak az arcán. Ezért, amikor a munkásszállóhoz érve találkoztak a másik két társukkal, megbeszélték, hogy visszamennek a sértetthez, hogy megpróbáljanak véget vetni a konfliktusnak.

A sértett és élettársa még mindig veszekedtek, mikor a négy férfi odaért hozzájuk. Az egyik férfi rászólt a sértettre, hogy fejezze be a vitát, aki nehezményezte ezt, és visszakiabált, hogy ne avatkozzanak bele. Sértő kifejezéssel illette az egyik férfit, és ököllel meg is ütötte, aki ettől a földre esett. A társai nem nézték ezt jó szemmel és rátámadtak a sértettre, több ütéssel a földre vitték és többször megrúgták. Összekuporodva próbálta védeni a testét, közben a negyedik férfi is bekapcsolódott.

A cselekmény következtében a sértettnek életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek orvosi segítség hiányában a halálához is vezethettek volna.

Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a férfiakat felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje, valamint rendelje el pártfogó felügyeletüket a felfüggesztett büntetés próbaidejére.