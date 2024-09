Utoléréses baleset történt az M1-es autópálya 85-ös kilométerénél - írta a katasztrófavédelem.

Tájékoztatásuk szerint egy személykocsi hátulról rohant bele egy kamionba. Az autóban egy ember utazott. Ettől a helyszíntől nagyjából kétszáz méterre egy másik karambol is történt, ott két személykocsi hajtott egymásba. Az autókban összesen öten utaztak, hozzájuk is mentő, illetve mentőhelikopter is érkezett.

Az esetekhez nagyigmándi önkormányzati, komáromi és tatabányai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta a Komárom-Esztergom megyei műveletirányítás.