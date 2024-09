Tisztább a terület tavaly tavaszhoz képest, a kerítésen kívülről azonban túl nagy változás nem látszott szerdán. A kutatás félbeszakadt. Fotó: Molcsányi Máté

É. Imre fellebbezést jelentett be, állítása szerint, fia elmondásai alapján vandál módon zajlott a kutatás és tereprendezés. Kifogásolja a bíróságnak írt levelében, hogy olyan ritka fákat is kivágtak, melyek pótolhatatlanok, valamint kérte korábban is, hogy csak szakképzett emberek végezzék a munkát. Kártérítést nyújtott be az ügyben.

Több kutatási területen ásnak majd

Dr. Takács Róbert ügyész csak szóbeli tájékoztatást kapott a rendőrségtől, amely szerint megtörtént a zártkert talajának megtisztítása, elszállították azokat a 1,5 méter magas hulladék és építési törmelék kupacokat, amin tavaly tavasszal járkáltak a bejáráson. Úgy tudja kutyák valamint talajradar segítségével 10-12 kutatási területet jelöltek ki, ahol ásni kell. Mivel a kivitelezővel korábban abban állapodtak meg, hogy munkafázisonként fizetik ki az elvégzett feladatot, így a kutatás leállt a nyáron.

Dr. Bagó Ottó védő elmondta, É. Imre fiától tudja, hogy kamerákat is szereltek a telek bejáratához. Fotó: Molcsányi Máté

A kutatás folytatására még várni kell

Dr. Bagó Ottó védőügyvéd védence fiától kapott információt a fejleményekről, ugyanis ő az aki segítette a nyomozóhatóságot a kertben.- A bejáratra felszereltek kamerát, ezek szerint képileg is dokumentálják a történéseket. Azonban két-három hete teljesen levonultak a munkások a területről. A szomszédok pedig látták, hogy már kutyákkal is átfésülte a rendőrség a telket.

A tárgyalást vezető, a helyszíni bejáráson is részt vett dr. Bóka Tibor bíró arról érdeklődött, hogy a kutatási területekbe belevették-e a kisebb tó és az egyik nagyobb domboldal feltárását is. A részteles jegyzőkönyveket azonban még nem kapták meg.