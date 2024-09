A vádlott nő azonban másként emlékszik a történtekre, mint kiderült Milánt gyermekkorában a győri pszichiátrián is kezelték, állítása szerint Kittit a soproni javítóintézetből is ismerte korábban, sőt a lakásukban néha együtt drogoztak. - Többször összevesztek, szerintem az ominózus estén is ezen balhéztak, a pénzen vagy a drogokon. Nem tudom pontosan, mert a fürdőben engedtem a felmosáshoz vizet és egy sikítást hallottam a szobából. Mire odaértem Kitti elájult, de Milán mondta nyugodjak meg csak alszik. A lánynak én csak segíteni akartam, később felkelt és mondta, hogy fáj a feje, de gyógyszert nem fogadott el. Megetettem levessel, majd este hörgő hangot adott ki és meghalt. Pánikba estem, de Milán megfenyegetett, ha bárkinek merek szólni elvágja a torkom. Rettegtem tőle, így vele mentem miután beletette Kittit a bőröndbe. Taxit hívott, amit a hajléktalanszállóhoz kért, végül kicsivel előtte álltunk meg. Bement az erdőbe, nekem addig figyelnem kellett nem jönnek-e autók - ismételte el M. Milánné Andrea korábbi vallomásaihoz hasonlóan az esetet. Állítása szerint többször kérdezte férjét mit tett, de sose adott rá választ. A gyermekeinek pedig másnap azt mondták, hogy Kitti elment.

A nő azt elmondta, hogy a lányt nem kellett prostitúcióra kényszeríteni, ugyanis fent volt már a rosszlányok weboldalon és a pórázos történeten pedig Kitti is nevetett, szórakoztatónak találta. - Sosem voltam rá féltékeny, nem hiszem, hogy volt köztük Milánnal bármi, főleg nem vertem meg vascsővel - védekezett a tárgyaláson Andrea.