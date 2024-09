A vádirat szerint 2021. június 29-én délelőtt a nevelőapa arra ért haza mosonmagyaróvári otthonukba, hogy a vádlott I. Máté szobájában nyitva van az ablak és ezzel párhuzamosan a légkondi is be van kapcsolva. A sértett kérdőre vonta emiatt nevelt fiát, majd a vita dulakodásig fajult. A ház folyosóján a vádlott a sértett mögé került, a földre vitte, majd a szobájába ment, de ott is folytatódott a vita. A dulakodás során az ágyra, majd onnan az ágy és azon polc közé kerültek, amelyen a vádlott kés-és tőr gyűjteményét állította ki. A verekedés közben az egyik polcról lekerült egy 40 centiméter pengehosszúságú dísztőr, amivel először a nevelőapa sértette meg fiát. Majd a vádlott kicsavarta a tőrt a kezéből és 12 centiméter mélyen hasba szúrta az 56 éves férfit. I. Máté a bal combján maga is sérülést szenvedett ezért mentőt hívott, a segítséget az udvaron várta.

Megkönnyebülés látszott a vádlott arcán, amikor megtudta, hogy nem emberölésért ítélik el. Fotó: Molcsányi Máté

A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni az apát, de ez nem járt eredménnyel. Ezzel szinte megegyezően született csütörtökön döntés a bíróságon, azonban enyhébb minősítést láttak indokoltnak. A bíró szerint az ördög a részletekben rejlik, végül öt év börtönbüntetésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélték, azzal a kitétellel, hogy kétharmad kitöltését követően feltételesen szabadulhat. Előzetesen beszámítják az őrizetben és letartóztatásban töltött időt, valamint több mint 7 milliós bűnügyi költség megtérítésére kötelezték.

- A tényállás nem sokban tér el a vádirattól, a vádlott és nevelőapja nem ápoltak jó viszont, rendszeresek voltak a veszekedések, konfliktusok. Azonban a sértett kezdte a vitát és a dulakodást. Miután a vádlott a földre vitte és a szobájába ment, a sértett követte és erőszakosan folytatta a veszekedést, amely végül odáig fajult, hogy előkerült az a tőr, amivel megsebesítették egymást a felek. Először az apa a fiát, majd fordítva. Ezért sem lehet csak a vádlott a támadó, a tényeknél kell maradnunk - fogalmazott dr. Bóka Tibor bíró.