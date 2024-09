A viharos idő fennakadásokat okozhat a közúti közlekedésben is. Kisebb-nagyobb faágak eshetnek az utakra, de az erős szél komoly, nagy fákat is képes kidönteni. Ez történt például Szil és Sopronnémeti között is szombat éjszaka.

Szil és Sopronnémeti között dőlt az útra ez a fa. A közutasok és a bogyoszlói önkéntesek közösen tisztították meg az utat. fotó: Magyar Közút

A hatalmas fatörzset a közútkezelő munkatársai a bogyoszlói önkéntes tűzoltók segítségével távolították el a burkolatról, hogy szabaddá tegyék a közlekedést. Az utat reggel háromnegyed kilencre sikerült megtisztítaniuk.