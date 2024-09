Több egység is dolgozik annál a tűzesetnél, melyhez hétfőn délután nem sokkal 4 óra előtt riasztották a katasztrófavédelmet. Elsőként a Győr-Moson-Sopron vármegyei műveletirányítás mosonmagyaróvári, lébényi, csornai egységei érkeztek a helyszínre, s az oltást két vízsugárral kezdték meg a mosonmagyaróvári Kőris utcában lévő csarnokban.

Nem sokkal ez után a győri és pannonhalmi tűzoltókat is riasztották a tűzhöz. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több vízsugárral és létrasugárral oltják a napelemes rendszert is tartalmazó tetőt, illetve külön vízsugarakkal védik a szomszédos épületeket. A lángok nem terjedtek át az épületen belülre, azonban a csarnok megtelt füsttel, ezért megkezdődött az átszellőztetés is.