Az ügyészség indítványa alapján az Esztergomi Járásbíróság ülésen meghallgatta az elkövetőt, ezután meghozott végzésével a férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte.

A végzést az ügyész tudomásul vette, az elkövető és védő fellebbezést jelentett be, így az még nem jogerős.

Az indítvány szerint a 71 éves dorogi sértettet idén szeptember 10-én egy ismeretlen nő felhívta telefonon, közölte vele, hogy a bankkártyájával baj van, és a számláján lévő pénzt utalja el egy általa megadott bankszámlaszámra, ahonnan azt néhány nap múlva visszakapja. A nő rávette a sértettet, hogy azonnal induljon el a bank dorogi fiókjába, hogy az utalást teljesíteni tudja, miközben vele végig vonalban volt.

A sértett közölte a nővel, hogy a számláján mennyi pénz található, a nő megkérte, hogy az általa megadott számlaszámra utaljon el belőle 2 millió 700 ezer forintot.

A sértett ennek eleget tett és azt is elárulta a nőnek, hogy értékpapírszámláján is van megtakarítás állampapír formájában. A nő megpróbálta rávenni arra is a hiszékeny áldozatot, hogy délután menjen vissza a bankba és a lekötött pénzét is utalja el az általa megadott bankszámlaszámra. E célból ugyanezen a napon a sértettet többször megpróbálta felhívni telefonon, de ekkor már rájött, hogy csalás áldozata lett.

A bűncselekmény elkövetésének napján egy budapesti ATM automatából kétszer 500.000 forintot vett fel ismeretlen személy arról a számláról, amire utalt a sértett. A fennmaradó közel 1 millió 700 ezer forintból az őrizetbe vett férfi és a vele egy társaságban lévő nő 4200 eurót vásároltak. Az őrizetbe vett férfi ugyanezen a napon több, mint félmillió forint értékben dollárt és eurót is vásárolt a saját maga részére.