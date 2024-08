Nemrégiben a győri Baross úton tépték ki a virágokat az ágyásokból és az oszlopokból, szerdán pedig a Honvéd ligetben történt értelmetlen pusztítás: a dísznövényeket kirángatták az ágyásokból és szétdobálták, a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket felborogatták, megrongálták, tartalmukat a földre öntötték.

Durva pusztítás a Honvédligetben. Fotó: Győr-Szol

Sajnos az is többször előfordul, hogy egyesek Győr legforgalmasabb területein (Megyeháza tér, Káptalan domb) végzik el nem csak a kis-, de a nagydolgukat is, a köztisztasági dolgozóknak pedig az „eredményt” kell eltávolítaniuk, és a fertőtlenítést is el kell végezniük.

A szemetes edényekben is kárt tettek a vandálok. Fotó: Győr-Szol

A Győr-Szol munkatársai természetesen azonnal rendet teremtettek a területeken, a vandálok nyomait mindenhol igyekeztek eltüntetni. Az ilyen és hasonló közterületi rongálások azonban nem csak a jóérzésű emberek felháborodását váltják ki, de éves szinten több millió forintos kárt is okoznak az szolgáltatónak és a város közösségének.