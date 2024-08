A vádirat szerint a férfi hétfőn, hajnali 4 óra körül tért be az egyik szegedi benzinkúthoz. A pulthoz lépve elővett egy 20 centis kést, és azzal fenyegetőzve pénzt követelt. Az eladó átadta a kassza tartalmát, mintegy 300 ezer forintot a vádlottnak, aki ezután elmenekült a helyszínről.

A rendőrök még aznap, 22 óra után Sopronban fogták el a férfit, a nála levő maradék pénzt, mintegy 217 ezer forintot is lefoglalták.

A hajléktalanként élő férfit - aki beismerte a bűncselekmény elkövetését - korábban felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt már elítélték, jelenleg is több büntetőeljárás folyik ellene. Az utolsó szó jogán azt mondta, rá volt kényszerülve, hogy pénzt szerezzen, nagyon sajnálja a történteket.

A bíróság ítéletét az ügyész és a vádlott tudomásul vette, a védő három nap gondolkodási időt tartott fent az esetleges fellebbezés bejelentésére - közölte az MTI.