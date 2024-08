Legyünk résen! – Az éles szemű tolvajok a legapróbb jeleket is figyelik, és kihasználják a hibákat.

„Tapasztalataink szerint a nyári hónapok, a szünidő idején könnyen áldozattá válhatnak a nyaraló családok. Épp ezért a napokban szórólapokkal hívtuk fel a figyelmet ezekre a veszélyekre Győrben, számos társasház lépcsőházában raktuk ki pontokba szedve a prevenciós jó tanácsainkat” – kezdte a Kisalföld stúdiójában a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.

Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!

A tolvajok sokszor olyan banális figyelmetlenségeket szúrnak ki, majd aztán „lovagolnak meg”, amelyek könnyűszerrel kiküszöbölhetők. „A baj gyakori forrása, hogy egy-egy utcáról látszó ablakot elfelejtenek becsukni, vagy tudatosan nyitva hagynak szellőztetés miatt a nyaralni induló családok.

Erre érdemes figyelni, hisz akár több méter magasban lévő pár centis réseket is könnyűszerrel felfeszítenek az erre szakosodott bűnözők. Azt szintén ajánljuk, hogy a postaládákat utazás előtt mindig ürítsék. Ha a levelek, a szórólapok több nap után már-már kilógnak a fiókból, ezt beszédes jelnek veszik az éles szemű tolvajok” – emelte ki Szabó Csaba rendőr őrnagy.

Természetesen az is jó módszer, ha a rokonainkat vagy a szomszédainkat megkérjük, né­­ha nézzenek az otthonunkra a nyaralás idején, vagyis legyen némi mozgás a lakások környékén, ne tűnjenek teljesen kihaltnak a házak.

Szabó Csaba őrnagy a Kisalföld stúdiójában. Fotó: Czagányi Zsuzsanna

A törülköző nem nyerő

Miután útra kelünk, s célba érünk, ne feledjük: a nyaralás helyszínén is leselkednek ránk kellemetlen meglepetések. „Bár­­milyen strandon, fürdőben célszerű igénybe venni az értékmegőrzőt. Több helyszínen ezeket ingyen bocsátják a vendégek rendelkezésére, de ha kell is érte pár száz forintot fizetni, akkor is jobban megéri, mint ha esetleg fontos értékeinknek, hivatalos papírjainknak nyoma veszne pihenés közben.

Sokan próbálják törülközőkkel, ruhákkal védeni az értékeiket a strandokon, ami rendőrszemmel nézve nem túl szerencsés döntés, a tolvajok ugyanis könnyűszerrel képesek észrevétlenül odaosonni egy-egy elhagyott plédhez” – hangsúlyozta beszélgetőpartnerünk.