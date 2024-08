- Meglepődtem, mert egy SMS-t kaptam a rendőrség nevében, hogy fizessek be 4550 forintot, ennyi ugyanis a késedelmem, és csatolva elküldtek nekem egy linket, hogy nézzen meg a szabálysértési aktámat. Semmilyen bírságról nem tudok, azt gondolom, hogy csalókkal állok szemben - hívta fel győri olvasónk lapunk figyelmét.

Megkérdeztük az esetről a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrséget, amelynek sajtóosztálya azt válaszolta: a rendőrség nevével való visszaélésről folyamatosan jelentet meg főkapitányságuk közleményeket mind a police.hu oldalon, mind a Facebook oldalán. Legutóbb június 6-án kommunikáltak a témával kapcsolatosan, ugyanis hozzájuk is eljutott a hír, hogy a Rendőrségi Információs Portál imitálásával próbálnak adatokat kicsalni tilosban parkolásra, közigazgatási bírságra hivatkozva. Bűnmegelőzési Osztályuk tanácsa az, hogy senki ne kattintson a csalók által a telefonra küldött linkre, ne dőljön be, törölje az üzenetet, ne adja meg sem személyes, sem bankkártyaadatait. Az adatai védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálját kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával érje el! A rendőrség az objektív felelősség hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban a bírság kiszabásáról kizárólag írásbeli határozatban rendelkezik. Figyelmeztesse hozzátartozóit is, hogy ne dőljenek be a csalók leveleinek.

Tegyük még hozzá, hogy az online csalók sosem pihennek, erről beszélgettünk nemrégiben a rendőr-főkapitányság munkatársaival, több tanulságos esetet elemezve.