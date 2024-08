Még az öregek sem emlékeznek arra, hogy mikor követelt áldozatot a Mosoni-Duna Kimlénél. Sajnos most egy tragédia rázta meg a szigetközi települést: életét vesztette egy 13 éves fiú.

Csütörtök reggel, kevéssel reggel 8 óra előtt egy helybeli, Glogovácz Gábor találta meg a holttestet.

Fotó: Kerekes István

Krisztofer szerdán délután barátaival mágnessel horgászott a folyóban. A mágnest testére kötötte, ez akadhatott el, és húzta a víz alá. Kamasz társai azonnal segítségére siettek, felnőtt is keresni indult, továbbá riasztották a 112-es segélyhívót is. A helyszínre érkeztek a mosonmagyaróvári hivatásos és a hédervári, ásványrárói és kimlei önkéntes tűzoltók is. Mintegy tizenöt hajóegység kereste éjfélig, majd abbahagyták a keresést. Hajnalban újból felkutatására indultak, végül kevéssel reggel 8 előtt egy helybeli, Glogovácz Gábor találta meg a holttestet.