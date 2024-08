- Lehet, hogy pont ez a fiú mesélt a többinek rólad Cs. -mondja az anya -, és így kaphattak vérszemet a fiúk, hogy feljönnek ide, randalírozni. És biztos elmesélte nekik a másik azt is, hogy könnyen megkapott, így aztán...

- Amikor megtörtént a „dolog”, mire gondoltál?

-Arra, hogy biztos észreveszik itthon. Meg féltem is.

- A terhességtől?

-Attól is. Most is félek még. Nem merünk lemenni az utcára, a fiúk barátnői üzenték, hogy elbánnak majd velünk.

- Ezeknek a fiúknak van állandó barátnőjük?

- Úgy tudom, van - mondja az anya. - Ha nem is állandó, de alkalmi kapcsolataik akadnak. Hányszor, de hányszor beszéltünk meg ilyen és hasonló eseteket! - tördeli a kezét. - Soha nem képzeltem, hogy ilyesmi velünk megeshet!

- Mi lesz ezután?

- Senkivel nem akarok találkozni - mondja Cs. - Egyelőre fiú barátom sem lesz, még az iskolában sem. Sokszor kihallgattak, voltam nőgyógyászati vizsgálaton is. Rossz volt. Szeretném elfelejteni az egészet!

- Lehet, hogy elköltözünk Győrből - mondja az anya. -Idegileg, fizikailag is megviselt bennünket ez a hercehurca. Most fejeztük be a takarítást a nyomvizsgálatok után. Elvitték a távkapcsolót, a telefonkártyákat, s még ki tudja, mit, ami nem derült eddig ki. Felforgatták a lakást, leemelték az ajtókat, beleettek a befőttekbe, de a legszörnyűbb, amit a lányommal tettek. Ezt soha nem bocsátom meg magamnak, mert nemvoltam itthon, nem vigyáztam jobban rá. Cs.-vel újra elmegyünk nőgyógyászatra, éppen félidős volt, amikor történt ez a szörnyűség. Az izgalmaknak köszönhető, hogy talán nem terhes, mert azóta megjött neki...

Cs. egyébként most kezdi az általános iskola nyolcadik osztályát. Hosszú lábú, vékony lány, riadt szemekkel, s immár riadt lélekkel is. Kitűnő tanuló, szereti a nyelveket, s név nélkül is mondható egy prominens iskola diákja. Noha az édesanyát már kérték, hogy álljon el a feljelentéstől, tekintse semmisnek a történteket, az anya harcol. Igazáért, a család tisztaságáért, s lányáért, aki jövő tavasszal lesz tizennégy éves...