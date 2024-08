Augusztus 13. 53 perce

Erről írtunk 10, 20 és 30 éve : Fegyveres postarablás, ammónia szivárgott, csőd az Eurotoursnál,

Augusztus 13-án több tíz évvel ezelőtt is érdekes események történtek a vármegyében. Például ammónia szivárgott az egyik üzemben, ami miatt ketten is kórházba kerültek, de becsődölt az egyik utazási iroda is. Sokan patthelyzetbe kerültek utazás előtt és közben. 30 éve pedig fegyveresek kirabolták az egyik helyi postát, 400 ezer forintot vittek el.

10 éve - Ammónia szivárgott a győri hűtőházban Karbantartás közben mintegy tizenöt kilogrammnyi ammónia ömlött ki egy szelepen át egy győri, Hűtőház utcai üzemben. A szivárgás közelében tíz ember dolgozott, nekik el kellett hagyniuk az épületet. Két embert vizsgáltak, majd láttak el a mentők. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Ruskáné Takács Anitatájékoztatása szerint lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A győri hivatásos tűzoltók porlasztott vízsugarakkal lecsapatták a levegőbe került anyagot, majd a helyszínt mentesítették. Csődbe ment az utazási iroda 20 éve - Csődöt mondott az Eurotours Csődöt jelentett az Eurotours három utazási irodája. A társaságokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatala hivatalból törölte. Megsértették az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendelet előírásait. Az Eurotours utazási vállalkozások összesen 172 millió forint vagyoni biztosítékkal rendelkeznek, amit érvényes biztosítási szerződés keretében kötöttek meg. Nem indulnak újabb, külföldre irányuló utak az Eurotours szervezésében. A külföldön tartózkodó utasok hazaszállításáról a QBE Atlasz Biztosító Rt. gondoskodik. Azok, akik még nem utaztak el, de befizették a részvételi díjat vagy a foglalót, kártérítési igényükkel szintén a QBE Atlasz Biztosító Rt.-hez fordulhatnak. Durva, fegyveres postarablás történt Mosonszentmiklóson. 30 éve - Fegyveres postarablás Fegyveres rablás miatt riasztották a rendőrséget a Lébény melletti mosonszentmiklós-gyártelepi egyszemélyes postahivatalhoz. A helyszínre érkező nyomozók megállapították, hogy a támadó mintegy 400 ezer forint készpénzt vitt magával. Az ügyön nagy erőkkel dolgozó Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság és a megyei rendőr-főkapitányság illetékesei szerint valószínűnek látszik az is, hogy a fegyveres támadónak társa volt. Egyébként a nyomozóknak konkrét elképzelésük van a tettes személyét illetően. 400 ezer forintot vitt el a rabló, de lehetett társa is.

