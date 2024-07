A vádirat szerint a nő és a sértett férfi élettársi kapcsolata 2018-ban megszakadt, a nő ezt nem tudta elfogadni. A férfi egy Esztergomhoz közeli községben lakik, ahol határozott tiltása ellenére az elhagyott nő interneten, levelezés útján és telefonon keresztül próbálta felvenni a kapcsolatot 2022. nyarától egészen 2024. március elejéig. Ezzel a férfi mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozott – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

A nő összesen 106 esetben hívta telefonon, illetve üzent neki sms-ben, olyan is volt, hogy egy nap többször kereste. Miután a férfi nem fogadta a hívásokat, a nő hetente küldött neki leveleket a lakcímére. Többször hívatlanul megjelent az otthonánál, kérte, hogy béküljenek ki, de olyan is előfordult, hogy leparkolt a közelben a gépkocsijával – akár éjszaka is – és a férfit figyelte.

Az elkövető a férfi új barátnőjének írt egy levelet, amelyben „figyelmeztette”, hogy vigyázzon a sértettel. Fotót készített az új barátnő házáról, és azt a barátnő és fia fényképével együtt elküldte levélben a férfinek, jelezve, hogy figyelemmel kíséri a magánéletét. Más levelekben felsorolta neki, hogy a férfi az elmúlt napokban pontosan milyen címeken járt.

A nő 2022 októberében egy nyomkövetőt szereltetett fel akkori barátjával a sértett közterületen parkoló gépkocsijára, ennek segítségével egy applikáción keresztül figyelemmel kísérte a sértett mozgását. A férfi árulta a házát, ezért a nő arra vette rá akkori barátját, hogy érdeklődést színleljen, többször telefonon egyeztessen a sértettel időpontot, majd a megbeszélt találkozókra ne menjen el.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás nélkül a nővel szemben közérdekű munka büntetést, míg a rábírására nyomkövetőt felszerelő férfival szemben pénzbüntetést szabjon ki – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.