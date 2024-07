Mire célszerű figyelniük az ingatlantulajdonosoknak? Szabó Csaba, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője adott tanácsokat olvasóinknak. – A ház ajtaja, ablakai, nyílászárói mindenképpen legyenek zárva, erről győződjünk meg, akár többször is. Az ablakot bukóra sem szabad nyitva hagyni, még a szellőzés miatt sem. A felkészült elkövetőnek csábító, hogy könnyedén támadhatja onnan az ingatlant. Ez mechanikai védelem, de sokat tehetünk a biztonságért, ha elektronikusan, például távfelügyelettel, riasztókkal és kamerákkal is felszereljük otthonunkat.

Ha ezek látható helyen vannak, az akár önmagában is visszatarthatja a hívatlan vendégeket

– mondta el Szabó Csaba, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.

Azt is hozzátette: taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik, ilyenek például az időkapcsolóval ellátott, véletlenszerű fény- és hanghatásokat produkáló berendezések, amik néha felkapcsolják a lámpát, illetve olyan hangot adnak ki, mint a televízió. Az is segíthet, ha megkérünk valakit, akiben bízunk, akár rokont vagy szomszédot, figyeljen a lakásra és rendszeresen ürítse a postaládánkat.

Szabó Csaba rendőr őrnagy adott tanácsokat olvasóinknak.

Fotó: Csapó Balázs

– Azt javasoljuk, lehetőleg minél kevesebb értéket hagyjunk az üres házban. Ha mégis szükséges, akkor ne oda rejtsük, ami szerintünk bombabiztos hely, hanem inkább vegyünk jó minőségű, rögzíthető széfet, és abban tartsuk ezeket. Az is segítség, ha van házi leltárunk az otthon tartott értékeinkről, műszaki cikkeinkről, berendezéseink típusáról, gyári számáról. Az ékszerekről, festményekről, egyéb egyedi azonosítóval nem rendelkező értéktárgyakról készítsünk fényképeket. Ezeket nem a számítógépen, hanem például egy pendrive-on célszerű tárolni. Ezekkel segíthetjük a rendőrség munkáját, ha az ellopott tárgyainkat szeretnénk megtalálni – hívta fel a figyelmet Szabó Csaba.

– Jellemző, hogy az utazásainkat dokumentálva a különböző közösségi oldalakra feltöltjük a képeinket. Ha mindenképpen szeretnénk megosztani az élményeinket, akkor ne valós időben tegyük, hanem amikor már otthon vagyunk és tudunk figyelni az ingatlanunkra – tanácsolja a rendőr őrnagy.