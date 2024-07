A vádirat szerint a jelenleg 68 éves férfi korábban hajléktalanszállón lakott, de miután megismerkedett a sértettel, hamarosan összeköltöztek. Először a nő mosonmagyaróvári házában, majd 2022 nyarától egy mosonmagyaróvári bérlakásban laktak.

A nő évtizedek óta járáskorlátozott volt, bizonyos időszakokban kerekesszéket, mankót használt a közlekedéshez. Már házasságuk alatt rendszeresen előfordult, hogy a bérelt lakásban a férfi bántalmazta, felpofozta, haját tépte feleségének, aminek következtében a nő többször szállodába menekült vagy a lakóház folyosóján töltötte az éjszakát. A veszekedéseket, bántalmazásokat a szomszédok is hallották, értesítették is a rendőrséget.

A rendőrség 2023 májusában kapcsolatba is lépett a sértettel, tájékoztatták a jogairól, aki azonban gondolkodási időt kért. Másnap az esti órákban a férfi egy veszekedést követően kiment a konyhába egy késért, és azzal az ágy szélén ülő feleségét mellkasának jobb oldalán is és bal oldalán is megszúrta. A szúrások következtében a sértett a padlóra esett és azonnal meghalt.

A vádlott a következő reggelen önként jelentkezett a rendőrségen.