A vádirati tényállás szerint a 33 éves férfi barátnőjével és édesanyjával költözött tavaly januárban az édesanyja által bérelt győri panellakásba. A tizedik emeleti albérletbe időközben beköltözött az asszony unokája is a családjával, így a lakásban hatan éltek.

Letartóztatták tavaly a Győri Járásbíróságon azt a férfit, aki a vád szerint a kilökte barátnőjét a győri tízemeletes ablakán.

Fotó: Csapó Balázs

Kilógatta az ablakon

A vádlott és barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, sőt a férfinek új kapcsolata is lett, emiatt a felek sokszor veszekedtek. Tavaly március végén a vádlott és a sértett a reggeli órákban ismét összeveszett, dulakodtak, majd a férfi ki is jött a szobájukból. A nő sírni kezdett, és az ablakot is kinyitotta, amit az egyik otthon lévő családtag észrevett, és szólt a vádlottnak.

Az ekkor 32 éves férfi visszament a szobába, üvölteni kezdett barátnőjével, majd megragadta és kilógatta az ablakon. A nő küzdött, megpróbált visszamászni, de nem sikerült neki, és a tizedik emeltről lezuhant. Az esés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.