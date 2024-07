A vádirat szerint a részeg férfi tavaly május 28-án a tatabányai bevásárló központ bejáratánál álló férfit és két nőt sértegetett. A férfit rángatni kezdte, majd belerúgott, mikor felállt még hasba is rúgta. Ezután az elkövető egy másik vétlen férfit is többször megütött. Ekkor egy nő felszólította, hogy hagyja abba a vádlott a nőt kezdte becsmérelni és ököllel fejen ütötte. A nő a padról a földre esett, és közben a szemüvege is leesett, a feje vérezni kezdett. Ekkor az előbb megütött férfi a nő segítségére sietett és közéjük állt, viszont emiatt újabb pofont és rúgást kapott.

Több emberre is rátámadt a pláza közelében az ittas, agresszív férfi.

Az elkövető ezután az épületbe ment, ahol a korábban a támadása elől menekülő férfit észrevette és újra rátámadt, és újra rugdosni kezdte. A két megtámadott férfinak sérülése nem keletkezett.

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztésre, a próbaidő tartamára pártfogó felügyelet elrendelésére, valamint indulatkezelési tréningre tett indítványt.

Az esetről videófelvétel is készült, amit ITT>> tekinthetnek meg.